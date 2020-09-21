26-летний Осорио попал в сферу интересов "Пармы". Как сообщает A Bola, переговоры находятся в завершающей стадии.
В прошлом сезоне Осорио выступал в составе "Зенита" на правах аренды. Петербургский клуб имел право выкупить венесуэльского игрока, однако не смог договориться с "Порту" по сумме трансфера.
Бывший игрок "Зенита" Осорио интересен "Парме"
Защитник "Порту" Йордан Осорио может продолжить карьеру в Италии.
Фото: ФК "Зенит"
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