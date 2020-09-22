"Ювентус" объявил об аренде Альваро Мораты с правом выкупа

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората продолжит карьеру в "Ювентусе" на правах аренды с правом выкупа.

Фото: ФК "Ювентус"

Аренда обойдется туринскому клубу в 10 млн евро. Последующий выкуп будет составлять 45 млн. Платежи будут выплачиваться три года. Сообщалось, что зарплата 27-летнего Мораты в "Ювентусе" составит 7,5 млн евро в год.



Альваро уже выступал за итальянскую команду с 2014 по 2016 год. Он провел за "Юве" 93 матча и забил 27 голов во всех турнирах.



Источник: сайт "Ювентуса"