Конте: Перишич вернулся с огромной решимостью играть за "Интер"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал возвращение полузащитника Ивана Перишича из аренды в "Баварию".

Фото: ФК "Интер"

"Я счастлив за Ивана, потому что в итоге у него был невероятный победный опыт с "Баварией", в составе которой он выиграл три трофея. Теперь он вернулся с огромной решимостью играть за "Интер" и помогать нам, отдавать себя на пользу команде, и я рад, что у него есть такое желание", - приводит слова Конте Goal.



Напомним, что минувший сезон Перишич выступал за "Баварию" на правах аренды. С мюнхенским клубом полузащитник стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.



В Бундеслиге сезона 2019/2020 Перишич провел 22 матча, в которых отличился 4 забитыми мячами и сделал 4 голевые передачи.



За "Интер" 31-летний футболист выступает с 2015 года. До перехода в итальянский клуб хавбек защищал цвета "Вольфсбург" и дортмундской "Боруссии".