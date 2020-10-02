Сообщается, что узбекский футболист сегодня-завтра будет официально представлен в качестве игрока генуэзского клуба. 5 октября форвард должен начать тренировки с командой.
25-летний Шомуродов перешёл в "Дженоа" из "Ростова" за 7,5 млн евро. С новой командой игрок должен подписать 4-летний контракт.
Источник: Metaratings.
Известно, когда Шомуродов начнёт тренировки с "Дженоа"
Новичок "Дженоа" Элдор Шомуродов должен через три дня начать тренировки с командой.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!