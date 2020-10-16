Миранчук может выйти в стартовом составе "Аталанты" в матче с "Наполи"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может выйти в стартовом составе "Аталанты" в матче 4-го тура Серии А с "Наполи".
Фото: ФК "Аталанта"
По информации источника, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассматривает такой вариант, чтобы предоставить дополнительный отдых футболистам, вернувшихся из расположения сборных.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Гасперини был очень доволен уровнем игры, который Миранчук демонстрировал на тренировках команды.

Напомним, что матч "Наполи" - "Аталанта" состоится сегодня, 17 октября, на стадионе "Сан-Паоло". Начало встречи - в 16:00 по Москве. Накануне стало известно, что Миранчук попал в заявку клуба из Бергамо на с "Наполи".

Источник: Tuttosport

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Миранчук Наполи Аталанта Гасперини
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ростов" подписал контракт с норвежским защитником Алеесами
Камоцци рассказал, кто из игроков в ближайшем будущем может покинуть РПЛ
Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Сочи". Кузяев выйдет на поле с первых минут 12
Миранчук может выйти в стартовом составе "Аталанты" в матче с "Наполи" 1
Камоцци: когда "Спартак" выбирал между Орье и Феменией, я напомнил о Мозесе 8
Силкин: матч с ЦСКА? «Динамо» команда непредсказуемая, может забрать очки у лидеров и отдать аутсайдерам
Силкин: ничего не думаю о назначении Шварца. Сколько тренеров поменялось, а результата нет 2
"Ростов" договорился с "Локомотивом" о переходе Тугарева 1
Агент: у Кутепова было 2 хороших варианта в России и в Турции 2
В Нагорном Карабахе погиб игрок ереванского "Локомотива" 6
"Торпедо" подписало контракт с капитаном "Чертаново"
Черчесов: я от души призывал голосовать за поправки в Конституцию 13
"Химки" арендовали Камышева
Соболев: уверен, что сборная России выйдет из группы Лиги наций 4
"Краснодар" ведет переговоры по трансферу Семенова 5
Источник: "Ростов" согласовал контракт с норвежским защитником 2
Источник: Тугарев близок к переходу в "Ростов" 3
Матч Лиги чемпионов "Ренн" - "Краснодар" смогут посетить 5 тысяч болельщиков
"Аталанта" поздравила Алексея Миранчука с днем рождения на русском языке 1
"Вышла моя новая песня. Россия, я не забыл тебя". Промес выпустил новый клип 1
Черчесов: если Родина говорит, что надо - я это делаю с удовольствием 13
"Сантос" спустя шесть дней расторг контракт с Робиньо
Бывший игрок "Сочи" Рами станет консультантом на радио 1
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Погба
"Уфа" планирует отдать в аренду трех игроков
Мозес провел первую тренировку в "Спартаке"
"Химки" арендовали двух игроков "Ростова" 1
«Зенит» и «Спартак» против названых фарм-клубов, силовое дерби и новый вариант «Ростова». Интриги 11 тура РПЛ 2
"Тоттенхэм" усилил состав новым защитником
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Все новости
-