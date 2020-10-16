Миранчук может выйти в стартовом составе "Аталанты" в матче с "Наполи"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может выйти в стартовом составе "Аталанты" в матче 4-го тура Серии А с "Наполи".

Фото: ФК "Аталанта"

По информации источника, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассматривает такой вариант, чтобы предоставить дополнительный отдых футболистам, вернувшихся из расположения сборных.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Гасперини был очень доволен уровнем игры, который Миранчук демонстрировал на тренировках команды.



Напомним, что матч "Наполи" - "Аталанта" состоится сегодня, 17 октября, на стадионе "Сан-Паоло". Начало встречи - в 16:00 по Москве. Накануне стало известно, что Миранчук попал в заявку клуба из Бергамо на с "Наполи".



Источник: Tuttosport