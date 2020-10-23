Бывший игрок "Ростова" продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает официальный сайт "Лацио", Баштуш подписал контракт с клубом "Аль-Айн". О подробностях трансфера пока нет информации.
В текущем сезоне Серии А Баштуш в составе "Лацио" провел два матча.
Напомним, ранее Баштуш выступал за "Ростов" и провел за дончан 84 игры и забил 4 гола.
Бывший игрок "Ростова" Баштуш перешел в "Аль-Айн"
Защитник "Лацио" Баштуш сменил команду.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!