Переход Алабы из "Баварии" в "Ювентус" может состояться летом

Защитник "Баварии" Давид Алаба может перейти в "Ювентус".

Фото: ФК "Бавария"

По информации источника, представители игрока и руководство мюнхенского клуба не могут договориться о продлении контракта, который истекает в конце текущего сезона. Ситуацией может воспользоваться "Ювентус", который интересуется австрийцем.



В текущем сезоне Бундеслиги Алаба принял участие в 5-и матчах и результативными действиями не отметился.



Источник: Tuttosport