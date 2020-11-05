По информации источника, представители игрока и руководство мюнхенского клуба не могут договориться о продлении контракта, который истекает в конце текущего сезона. Ситуацией может воспользоваться "Ювентус", который интересуется австрийцем.
В текущем сезоне Бундеслиги Алаба принял участие в 5-и матчах и результативными действиями не отметился.
Источник: Tuttosport
Переход Алабы из "Баварии" в "Ювентус" может состояться летом
Защитник "Баварии" Давид Алаба может перейти в "Ювентус".
Фото: ФК "Бавария"
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