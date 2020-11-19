Иммобиле вернулся к тренировкам перед матчем с "Зенитом" Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле приступил к тренировкам после коронавируса. View this post on Instagram A post shared by Ciro Immobile (@ciroimmobile17) "Как приятно вернуться на поле", - написал Иммобиле.24 ноября "Лацио" на своем поле примет "Зенит" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 00:01 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Серия А Лацио Иммобиле Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5