Подруга Роналду выложила пикантное видео Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новое видео. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodr?guez (@georginagio) Родригес в очередной раз порадовала своих подписчиков новым видео, на котором она станцевала тверк.Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:23 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Серия А Роналду Ювентус Родригес Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5