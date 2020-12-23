"Интер" выставил Эриксена на трансфер

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта заявил, что клуб выставил на продажу полузащитника Кристиана Эриксена.

Фото: ФК "Интер"

"Да, я могу подтвердить, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе.



Он не вписывается в наши планы, у него возникли сложности в "Интере", - передает слова Маротта Sky Sport Italia.



Напомним, что 28-летний датчанин перешел в миланский клуб из "Тоттенхэма" в январе 2020 года за 27 млн евро.



В нынешнем сезоне Эриксен провел за "Интер" 12 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.