"Да, я могу подтвердить, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе.
Он не вписывается в наши планы, у него возникли сложности в "Интере", - передает слова Маротта Sky Sport Italia.
Напомним, что 28-летний датчанин перешел в миланский клуб из "Тоттенхэма" в январе 2020 года за 27 млн евро.
В нынешнем сезоне Эриксен провел за "Интер" 12 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
"Интер" выставил Эриксена на трансфер
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта заявил, что клуб выставил на продажу полузащитника Кристиана Эриксена.
Фото: ФК "Интер"
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