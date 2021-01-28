"Кокорин — молодец? В "Спартаке" ситуация была неоднозначная, поэтому не сказал бы, что он молодец. Любой бы поехал на его месте. Большинство не уезжает? Предложений нет. Есть разговоры о том, что один туда не поехал, другой - сюда. А вот у Миранчука было конкретное предложение. Уехал по определенным причинам. Контракт заканчивался, и клуб "Локомотив" хотел заработать какие-то деньги", - сказал Шалимов.
Игорь Шалимов выступал в Италии за "Интер", "Удинезе", "Болонью" и "Наполи". В Серии А он провел 136 матчей и забил 25 голов. В качестве главного тренера он работал в "Краснодаре", "Химках" и "Ахмате".
Александр Кокорин вчера официально был представлен игроком итальянской "Фиорентины". Контракт игрока будет рассчитан до 2024 года. "Фиалки" заплатят московскому "Спартаку" за переход игрока 4,5 млн евро.
Кокорин не попал в заявку "Фиорентины" на матч против "Торино", который пройдет 29 января. У российского игрока отсутствуют необходимые документы. Сообщается, что Александр сможет сыграть в следующем матче против "Интера".
Источник: "Матч ТВ"
Шалимов: не сказал бы, что Кокорин молодец. Любой бы поехал на его месте
Бывший игрок "Интера" Игорь Шалимов прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: ФК "Фиорентина"
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