Кришито сообщил, что Шомуродов быстро влился в коллектив. Также он отметил пользу, которую приносит нападающий на поле.
"Он быстро влился в коллектив и сразу начал учить итальянский. Кое-какой прогресс есть. На поле он очень полезен", - сказал Кришито.
Напомним, что в 2011-2018 годах Кришито выступал за "Зенит".
Шомуродов присоединился к "Дженоа" в октябре. В нынешнем розыгрыше Серии А он провел 15 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: tele-sport.ru
Кришито рассказал об адаптации Шомуродова в "Дженоа"
Защитник "Дженоа" Доменико Кришито рассказал, как проходит адаптация в команде форварда Элдора Шомуродова, пришедшего из "Ростова".
Фото: Getty Images
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