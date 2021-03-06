Стало известно, сколько пропустит Кокорин из-за травмы

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин пропустит не менее недели из-за травмы.
Фото: ФК "Фиорентина"
По сведениям источника, 29-летний Кокорин пропустит два ближайших матча команды. Сообщается, что точные сроки восстановления игрока не известны.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года, перейдя из "Спартака". В трех матчах за новый клуб нападающий не отметился голевыми действиями.

Источник: "РБ-Спорт".

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Теги: Фиорентина Кокорин Серия А
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