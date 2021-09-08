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Черданцев: у Миранчука проблема психологического характера. Ее не решили Гасперини и Черчесов. Не решит и Карпин

Комментатор и телеведущий "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился впечатлениями от игры хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука за сборную России в сентябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
"Очевидно, что Миранчук снова выпадает. Думаю, это проблема психологического характера, которую не может решить Гасперини. Не решил ее и Черчесов.

Карпин тоже вряд ли это сделает – у него просто нет времени. Но, по крайней мере, он посмотрел его против разных соперников, в разных условиях", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

Алексей Миранчук выходил в стартовом составе сборной России на игры против команд Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0), но результативными действиями не отметился.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А в составе "Аталанты" 25-летний полузащитник принял участие в двух матчах, проведя в общей сложности на поле 50 минут. Его рыночная стоимость по оценкам портала transfermarkt составляет 15 млн евро.

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Теги: Миранчук Ал Черданцев Аталанта Гасперини Серия А Сборная России Черчесов Карпин
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