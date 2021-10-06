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Первый тренер Алексея Миранчука: я всегда говорил, что Серия А - не его лига

Первый тренер полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Александр Воронков высказал мнение о возможном переходе российского игрока в другой клуб.
Фото: Getty images
Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно. Отмечалось, что причиной может стать нехватка игровой практики у российского полузащитника.

"Леше будет 25 лет в октябре - это не критичный возраст, но ему нужно играть и стоит переходить в другой клуб, учитывая нынешнюю ситуацию в "Аталанте". Не знаю, куда именно, но скорее в первую десятку Серии А. Цель такая - раскрыться, чтобы заметили.

Я всегда говорил, что Серия А - не его лига. Его чемпионат - испанский. В Италии более тактический, засушливый футбол. Он не открытый. "Аталанта" ближе по статусу к "Фиорентине". Может, Леше стоит туда перейти. Он сильнее Кокорина по-любому: моложе и талантливее", - приводит слова Воронкова Sport24.

Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре прошлого года за 14,5 млн евро из "Локомотива". Россиянин подписал контракт до лета 2024 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 5 матчах во всех турнирах за "Аталанту", отметившись одной голевой передачей. В общей сложности на поле Миранчук провел 155 минут. Последний раз за бергамасков россиянин играл 18 сентября против "Салернитаны" (1:0) в 4-м туре Серии А.

Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Аталанты"


Теги: Миранчук Ал Аталанта Серия А
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