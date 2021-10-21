"Кокорин пропустит матч с "Кальяри"? Нет, на данный момент неизвестно, пропустит ли он матч. Нужно подождать", - заявили "СЭ" в пресс-службе "фиалок".
Напомним, Кокорин пропустил игру 8-го тура Серии А против "Венеции". В той встрече "фиалки" проиграли со счеом 0:1. Сообщалось, что россиянин не смог сыграть из-за перенапряжения мышц.
Матч против "Кальяри" состоится в воскресенье, 24 октября. Стартовый свисток будет дан в 16:00 мск. "Фиорентина" занимает 9-е место в таблице Серии А, набрав в 8 матчах 12 очков.
Кокорин пропустит матч 9-го тура Серии А против "Кальяри"
В "Фиорентине" отреагировали на информацию, что Кокорин пропустит матч с "Кальяри"
В пресс-службе "Фиорентины" отреагировали на информацию, что нападающий команды Александр Кокорин не сыграет в матче 9-го тура Серии А против "Кальяри".
Фото: "Фиорентина"