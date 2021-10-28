"Миранчук - сильный игрок, но у него не получается раскрыть свои индивидуальные качества. Главная проблема в том, что он не всегда хорошо готов физически, медленно принимает решения на поле. Но это могут быть и проблемы с психологией", - сказал Капелло.
Отметим, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук накануне отдал голевую передачу в матче Серии А против "Сампдории" (3:1). В текущем сезоне россиянин провел 8 матчей во всех турнирах. В общей сложности за бергамасков он сыграл в 39 матчах и забил 7 голов. Контракт Миранчука с "Аталантой" рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 млн евро.
Источник: Sport24
Миранчук против "Сампдории": голевая, 2 передачи под удар и 1 обводка за 17 минут
Капелло назвал главную проблему Миранчука
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о российском полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
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