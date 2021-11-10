Долгий сообщил, что Кокорин предпочитает проводить свободное время дома. По его словам, обычно после тренировок Александр отправляется домой и занимается восстановлением.
"Как Кокорин проводит свободное время? В основном сидит дома. И это к разговору о том, что он изменился. Раньше бы, наверное, мог пойти в ресторан, но сейчас предпочитает остаться дома. Когда я к нему недавно приезжал, мы также проводили время дома. То есть обычно после тренировки он едет домой и занимается восстановительными процедурами", - сказал Долгий.
Напомним, что Кокорин пополнил состав "Фиорентины" в январе текущего года после трансфера из московского "Спартака".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний форвард принял участие в трех матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Матч ТВ
Бывший ассистент Кокорина рассказал, как Александр проводит свободное время в Италии
Максим Долгий, являвшийся ассистентом форварда "Фиорентины" Александра Кокорина в первые недели его пребывания в Италии, рассказал, как российский футболист проводит свободное время.
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