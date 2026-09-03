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Фабрегас стал лучшим тренером чемпионата Италии в сезоне-2025/26

Стал известен лучший тренер Серии А.
Фото: AFP
Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас был признан лучшим тренером сезона-2025/26 в итальянской Серии А по результатам голосования ассоциации итальянских футболистов (AIC). Торжественная церемония награждения прошла вчера вечером в миланском театре "Ла Скала".

39-летний испанский специалист возглавил команду в 2024 году. В минувшем сезоне "Комо" заработал 71 очко и финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы. Этот результат стал историческим для клуба, впервые в своей истории вышедшего в Лигу чемпионов.

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