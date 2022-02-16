Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
23:00
БаварияНе начат
П1 7.6X 6П2 1.34
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
П1 3.5X 3.5П2 2.14

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетико
21:00
ЛевантеНе начат
П1 1.29X 6П2 11

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
17:00
Нижний НовгородНе начат
Сделать ставку

Кокорин снова тренируется индивидуально. У него мышечные проблемы

Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо прокомментировал проблемы со здоровьем у российского форварда "фиалок" Александра Кокорина.
Фото: Getty Images
Напомним, Кокорин не попал в заявку на матч 25-го тура против "Специи". Последний раз россиянин появлялся на поле 10 января, выйдя на замену в матче против "Торино" (0:4).

"Кокорин тренируется индивидуально. Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе", - цитирует Ди Франческо "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне на счету Кокорина 6 матчей "Фиорентины" в Серии А и Кубка Италии, но он не отличался результативными действиями. При этом в общей сложности россиянин провел на поле 121 минуту. Он перебрался в Италию в начале 2021-го года из "Спартака" за сумму порядка 4,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что флорентийцы больше не рассчитывают на Кокорина и постараются расстаться с ним до окончания трансферного окна в России.




Теги: Кокорин Фиорентина
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Безуглов объяснил отсутствие Языджи в заявке ЦСКА на матч против "Мурсии"
Президент "Урала" - о лимите на легионеров "13+12": это лимит с человеческим лицом
Медина и Зайнутдинов - в стартовом составе ЦСКА на матч против "Мурсии" 1
Газизов - о возможном расширении РПЛ: для такой страны, как Россия, 18 команд - это минимум 2
Кокорин снова тренируется индивидуально. У него мышечные проблемы 7
Руй Витория может стать тренером "Коринтианса"
Источник: РФС согласовал формат нового лимита на легионеров - 13 иностранцев в заявке, 8 на поле 7
Неймар: я не понимал, что Верратти настолько прекрасен. Он в одном ряду с Хави и Иньестой
СМИ: "Нефтехимик" арендовал полузащитника "Сочи" Егора Пруцева. Это младший брат новичка "Спартака"
Источник: "Ахмат" не будет подписывать контракт с защитником "Спартака", который находится на просмотре 1
"Арсенал" заинтересован в форварде "Милана" Рафаэле Леау
В "Спартаке" опровергли слухи о переговорах с Мхитаряном
Чистяков: у Азмуна были все качества хорошего форварда, это большая потеря
Ребров прокомментировал переход защитника "Енисея" в "Спартак"
СМИ: Трошечкин перейдет из "Химок" в "Ахмат"
Бузова - о Тарасове: из капитана "Локомотива" в блогеры! Это, конечно, смешно 13
Тренировка "Зенита" перед матчем с "Бетисом" (видео)
Семак - об отсутствии Фекира и Каналеса у "Бетиса": количество и качество игроков позволяют сопернику из заменить 1
Кузяев: можно сказать, что не повезло с жеребьевкой. "Бетис" очень удачно играет в Испании 7
Сенников: если «Зенит» строго сыграет в обороне, у него есть шанс на победу в домашней встрече с «Бетисом» эксклюзив
Семак: с вратарем на матч против "Бетиса" еще не определились. Одоевский и Кержаков имеют равные шансы сыграть 1
Семак: Ловрен не готов к матчу с "Бетисом" 2
Источник: "Спартак" не намерен подписывать Мхитаряна 4
Источник: руководство "Зенита" собирается продлить контракт с Семаком
Куртуа: "Реал" плохо сыграл с "ПСЖ", но еще есть второй матч
СМИ: Оздоев, Дзюба, Сутормин, Ерохин и Кержаков продолжат выступать за "Зенит" 7
"Барселона" собирается подписать де Врея или де Лигта 2
Источник: "Зенит" готов предложить новый контракт Дзюбе, но Семак не хочет оставлять игрока в команде 22
Анчелотти: Мбаппе - лучший игрок мира прямо сейчас 2
Рангник - о победе над "Брайтоном": это был один из лучших матчей Роналду с момента моего назначения в "МЮ"
Все новости
-