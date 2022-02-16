Напомним, Кокорин не попал в заявку на матч 25-го тура против "Специи". Последний раз россиянин появлялся на поле 10 января, выйдя на замену в матче против "Торино" (0:4).
"Кокорин тренируется индивидуально. Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе", - цитирует Ди Франческо "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне на счету Кокорина 6 матчей "Фиорентины" в Серии А и Кубка Италии, но он не отличался результативными действиями. При этом в общей сложности россиянин провел на поле 121 минуту. Он перебрался в Италию в начале 2021-го года из "Спартака" за сумму порядка 4,5 млн евро.
Ранее сообщалось, что флорентийцы больше не рассчитывают на Кокорина и постараются расстаться с ним до окончания трансферного окна в России.
Кокорин снова тренируется индивидуально. У него мышечные проблемы
Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо прокомментировал проблемы со здоровьем у российского форварда "фиалок" Александра Кокорина.
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