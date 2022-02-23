Россиянин уже вторую неделю восстанавливается от мышечного повреждения. Его участие в субботнем матче под вопросом.
"Кокорин продолжает тренироваться индивидуально", - заявил пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо. О сроках возвращения Кокорина в общую группу Ди Франческо рассказать не смог.
Последний раз Кокорин выходил на поле 10 января в матче 21-го тура Серии А против "Торино" (0:4). А в заявку "фиалок" россиянин не попадает три матча подряд.
В нынешнем сезоне на счету Кокорина 6 матчей "Фиорентины" в Серии А и Кубка Италии, но он не отличался результативными действиями. При этом в общей сложности россиянин провел на поле 121 минуту. Он перебрался в Италию в начале 2021-го года из "Спартака" за сумму порядка 4,5 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Кокорин продолжает тренироваться индивидуально. Он может пропустить матч с "Сассуоло"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может пропустить ближайший матч "фиалок" с "Сассуоло" из-за травмы.
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