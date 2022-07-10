В клубе не объясняют причины отсутствия футболиста на сборах. По неподтвержденным данным, на днях в команде произошла вспышка коронавирусной инфекции. Вместе с российским нападающим на сбор "фиалок" не поехал полузащитник Эрик Пульгар.
Кокорин пополнил состав "Фиорентины", перейдя из "Спартака" в январе 2021 года. За полтора сезона в качестве игрока итальянского коллектива футболист не записал на свой счет ни одного результативного действия в официальных матчах команды.
Кокорин не поехал на предсезонный сбор "Фиорентины"
Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин пропустит первый сбор команды.
Фото: ФК "Фиорентина"