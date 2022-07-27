Напомним, с января прошлого года россиянин выступает за "Фиорентину". Ранее сегодня стало известно, что Кокорина не вызвали на предсезонные сборы "фиалок". Сам игрок заявил, что это решение принято из-за того, что Александр пропустил начало подготовки команды из-за коронавируса.
"Какими словами можно описать карьеру Кокорина? Нереализованный талант. Он способен на большее", - цитирует Капелло Sport24.
Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей во всех турнирах (125 минут), результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Первый матч в новом сезоне Серии А "Фиорентина" проведет 14 августа против "Кремонезе". Также "фиалки" сыграют в квалификации Лиги конференций.
Капелло описал карьеру Кокорина двумя словами
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о карьере нападающего Александра Кокорина.
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