Напомним, накануне появилась информация, что "Фиорентина" не смогла продать Кокорина летом. Россиянин останется в итальянском клубе, но не будет играть.
"Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее.
Трансферная цена Кокорина - два мешка картошки. Больше за него не заплатят. По Кокорину никаких данных нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьезно", - цитирует Канчельскиса Sport24.
Напомним, Александр Кокорин в январе прошлого года перешел в "Фиорентину". В общей сложности за клуб Серии А Кокорин провел 11 матчей, результативными действиями отметиться ему не удалось. Контракт россиянина с "фиалками" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
"Два мешка картошки". Канчельскис оценил стоимость Кокорина
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис с издевкой оценил карьерные перспективы нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
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