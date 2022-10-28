Спортивный директор "Лацио": если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
3 - 0 3 0
Химки2 тайм
Ахмат
16:30
РостовНе начат
П1 2.48X 3.45П2 2.85
Локомотив
19:00
ЦСКАНе начат
П1 4.3X 3.9П2 1.81

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волга Ул
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 2.57X 2.98П2 2.34
Волгарь
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.7X 3.1П2 2.7
Кубань
17:00
РодинаНе начат
П1 2.36X 3.4П2 2.9
Алания
17:00
АкронНе начат
П1 1.52X 4.3П2 5.8
КАМАЗ
17:00
УфаНе начат
П1 2.4X 3.15П2 3.05
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
П1 2.6X 3.2П2 2.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер Сити
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
П1 8.5X 3.35П2 1.55
Ньюкасл
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.83X 3.75П2 4.4
Борнмут
17:00
ТоттенхэмНе начат
П1 4.8X 3.8П2 1.76
Брентфорд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.21X 3.45П2 3.35
Кристал Пэлас
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.06X 3.4П2 3.85
Брайтон
17:00
ЧелсиНе начат
П1 2.95X 3.35П2 2.49
Фулхэм
19:30
ЭвертонНе начат
П1 2.28X 3.45П2 3.2
Ливерпуль
21:45
ЛидсНе начат
П1 1.3X 6.2П2 8.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
П1 3.25X 3П2 2.35
Кадис
17:15
АтлетикоНе начат
П1 5.8X 3.7П2 1.67
Севилья
19:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.09X 3.35П2 3.8
Валенсия
22:00
БарселонаНе начат
П1 5.2X 4.5П2 1.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
16:00
СассуолоНе начат
П1 1.28X 6.4П2 9.4
Лечче
19:00
ЮвентусНе начат
П1 3.7X 3.2П2 2.18
Интер
21:45
СампдорияНе начат
П1 1.27X 6.2П2 11

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
БайерНе начат
П1 1.78X 4.1П2 4.3
Бавария
16:30
МайнцНе начат
П1 1.29X 6.6П2 8.8
Вольфсбург
16:30
БохумНе начат
П1 1.79X 3.9П2 4.4
Штутгарт
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.62X 4.3П2 5.2
Айнтрахт
19:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.75X 3.55П2 2.55

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
18:00
ТруаНе начат
П1 1.11X 11П2 21
Страсбург
22:00
МарсельНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.25
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Спортивный директор "Лацио": если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре поделился мнением о возможностях Артема Дзюбы заиграть в Италии.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
"Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же "Венеция" реально станет подписывать его", - цитирует Таре Sport24.

Напомним, у Артема Дзюбы в мае завершился контракт с "Зенитом". После этого форвард несколько месяцев искал себе новый клуб, в итоге подписав контракт с турецкой "Адана Демирспор". С тех пор он успел провести 5 матчей за свою команду во всех турнирах, в которых забил один гол.

При этом в последний раз он выходил в стартовом составе на матч чемпионата Турции еще в августе, а единственный свой гол забил в дебютной встрече. Ранее об интересе к возможному приобретению Дзюбы сообщили представители "Венеции"


Дзюба Лацио Адана Демирспор Серия А
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