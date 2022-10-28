"Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же "Венеция" реально станет подписывать его", - цитирует Таре Sport24.
Напомним, у Артема Дзюбы в мае завершился контракт с "Зенитом". После этого форвард несколько месяцев искал себе новый клуб, в итоге подписав контракт с турецкой "Адана Демирспор". С тех пор он успел провести 5 матчей за свою команду во всех турнирах, в которых забил один гол.
При этом в последний раз он выходил в стартовом составе на матч чемпионата Турции еще в августе, а единственный свой гол забил в дебютной встрече. Ранее об интересе к возможному приобретению Дзюбы сообщили представители "Венеции"
Спортивный директор "Лацио": если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре поделился мнением о возможностях Артема Дзюбы заиграть в Италии.
Фото: ФК "Адана Демирспор"