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Каррера: Кварацхелия в АПЛ? Хвича может заиграть в любом большом клубе

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Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался об игре Хвичи Кварацхелии.
Фото: Global Look Press
- Хвича проводит шикарный сезон в Италии, он — прекрасный футболист. Игра в АПЛ? Думаю, что он обладает всем, чтобы там преуспеть. Хвича может заиграть в любом большом клубе, -приводит мнение Карреры "РБ Спорт".

21-летний грузин Хвича Кварацхелия, выступающий на позиции вингера, перебрался в "Наполи" летом 2022 года. По данным различных источников, сумма перехода составила 10 млн евро. Экс-игрок "Рубин"а сразу стал важным игроком неаполитанцев. Игрок принял участие в 20 играх и 9 забил мячей. Тажке на счету Хвичи 12 ассистентских действий. Всего у футболиста 21 балл по системе гол плюс пас. Контракт грузинского вингера с итальянским коллективом рассчитан до лета 2027 года. Ранее СМИ сообщили, что "Наполи" планирует продлить контракт с Хвичей и повысить игроку оклад. Топ-клубы Англии и Испании проявляют интересе к Кварацхелии, в частности "Арсенал" и "Ман Сити".


Каррера Кварацхелия Наполи
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