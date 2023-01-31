- По игре ли большинство поражений "Венеции" - в один мяч? Не сказал бы. Постоянно один и тот же сюжет: атакуем, владеем мячом, но не реализуем моменты и пропускаем. Вообще, если посмотреть игры Серии В, бросится в глаза, что большинство играют от обороны. Та же "Фрозиноне", которая идет на первом месте, приехала к нам и встала в 11 человек на своей половине поля. Мы забили первыми, но пропустили на контратаке. Может быть, "Парма" и "Кальяри" играют первым номером, но остальные становятся сзади и используют контратаки. В итоге у нас почти в каждом матче территориальное преимущество, однако в победы это трансформировать не всегда выходит, - приводит слова Черышева Sport24.
"Венеция", за которую выступает 32-летний экс-полузащитник сборной России Денис Черышев, занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице итальянской Серии В, находясь в зоне прямого вылета в Серию С. Венецианцы набрали 21 очко в 22 матчах, их отставание от зоны стыковых матчей составляет 2 очка, отставание от 15 места, гарантирующего сохранение прописки в Серии В - 3 очка. Из 11 поражений в чемпионате в текущем сезоне 7 "Венеция" потерпела с разницей в 1 гол.
Лидер турнирной таблицы Серии В "Фрозиноне" набрал 48 очков в 22 матчах. При этом команда забила 34 гола (1,55 гола в среднем за игру), что является лучшим показателем результативности среди всех 20 команд турнира. Для сравнения, лидер Российской премьер-лиги "Зенит" в текущем сезоне забил 47 голов в 17 матчах (2,76 в среднем за игру), а занимающие восьмое и девятое места в РПЛ по результативности "Ахмат" и "Сочи" забили 27 голов в 17 матчах (1,59 в среднем за игру).
Черышев - о Серии В: большинство клубов играет от обороны, лидер турнира в Венеции встал в 11 человек на своей половине
Российский полузащитник "Венеции" Денис Черышев рассказал об особенностях игры в итальянской Серии В.
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