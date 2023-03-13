"Новость о том, что мы заинтересованы в выкупе Сперцяна - фейк", - приводит слова пресс-службы миланского клуба "СЭ".
Ранее сегодня, 13 марта, появилась информация, что "Милан" по окончании текущего сезона может выкупить у "Краснодара" права на полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
В минувшее зимнее трансферное окно в услугах уроженца Ставрополя были заинтересованы мадридский "Реал" и эйндховенский ПСВ. На счету Эдуарда 11 голов и 8 ассистов в 25 встречах этого сезона. Сам атакующий хавбек заявлял, что хотел бы сначала завоевать с "Краснодаром" какой-либо трофей, а затем уже попробовать свои силы в Европе. В июне Сперцяну исполнится 23 года.
Пресс-служба "Милана" - об интересе к Сперцяну: это неправда
В пресс-службе итальянского "Милана" отреагировали на ранее появившуюся информацию об их интересе к армянскому полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: ФК "Краснодар"