- Когда он с мячом — это самый счастливый человек на свете! Как ребенок. Обожает играть в футбол. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят. Его невозможно испортить славой, бабками.
Хвича Кварацхелия играл за "Рубин" в прошлом сезоне, однако концовку проводил в грузинском "Динамо", из которого и перешел в "Наполи". Грузинский нападающий отметился 14 забитыми мячами и 16 результативными передачами в 30 сыгранных матчах за неаполитанцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt увеличил оценочную стоимость Кварацхелии до 85 миллионов евро. Нападающим интересуется мадридский "Реал" и другие клубы.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Яровинский: Кварацхелия обожает играть в футбол. Хвичу не деньги манят. Его невозможно испортить славой, бабками
Бывший спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский лестно отозвался о нападающем "Наполи" Хвиче Кварацхелии.
ФК "Наполи"