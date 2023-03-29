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Хвича Кварацхелия согласился продлить контракт с "Наполи" до 2028 года

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Грузинский футболист Хвича Кварацхелия останется в Неаполе до 2028 года.
Фото Global Look Press
По сведениям СМИ, 22-летний вингер Хвича Кварацхелия согласился пролонгировать соглашение с "Наполи". Новый договор, который предусматривает повышение оклада футболиста с 1 млн до 2,5 млн евро, будет рассчитан до 2028 году. Отмечается, что со всеми бонусными выплатами зарплата Кварацхелии будет составлять около 4 млн евро. При этом соглашение не предусматривает фиксированную сумму выкупа Хвичи. В случае продажи грузина неаполитанцы будут требовать от потенциального покупателя не менее 100 млн евро.

Хвича Кварацхелия известен российским болельщикам по игре за "Локомотив" и "Рубин". Летом 2022 года футболист переехал в Неаполь, где теперь защищает цвета местного "Наполи". За дружину Лучано Спаллетти грузин провел 30 игр, в которых сумел забить 14 голов и оформить 16 ассистентских действий. "Наполи" после 27 туров располагается на 1-й строчке, имея 19-очковый отрыв от "Интера", идущего на строчку ниже.

Источник: Foot Mercato


Кварацхелия Наполи
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