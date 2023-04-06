Причиной решения "быков" называлась высокая трансферная стоимость 27-летнего россиянина в 130 млн евро. По сведениям итальянской прессы, "Торино" не считает целесообразным тратить такие деньги на выкуп хавбека сборной России у "Аталанты".
– "Торино" отказался выкупать Миранчука из "Аталанты"? Мы будем разговаривать об этом в июне, – приводит слова Ваньяти "СЭ".
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Торино" не планирует выкупать Алексея Миранчука из "Аталанты". Арендное соглашение с российским полузащитником истекает грядущим летом.
На счету Миранчука четыре гола и пять результативных передач в 23 сыгранных матчах нынешней кампании. По итогам 28-ми туров чемпионата Италии "Торино" замыкает десятку сильнейших клубов таблицы, набрав 38 очков.
Директор "Торино" Ваньяти – о возможном отказе от выкупа Миранчука: мы будем разговаривать об этом в июне
Технический директор "Торино" Давиде Вантьяти дал комментарий по поводу новости о том, что итальянский клуб отказался выкупать полузащитника Алексея Миранчука у "Аталанты".
Фото: ФК "Торино"