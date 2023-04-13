По сведениям источника, появившаяся недавно в СМИ информация о том, что Кокорин однозначно не останется в "Арисе", недостоверна. Кипрская и итальянская стороны находятся в активной фазе переговоров по поводу осуществления полноценного трансфера.
32-летний россиянин проводит успешный сезон в чемпионате Кипра, выступая за "Арис" на правах аренды и входя в тройку лучших бомбардиров чемпионата страны. Его нынешняя команда заинтересована в том, чтобы сохранить своего главного голеадора на будущий сезон. Арендный договор с "Арисом" истекает будущим летом, в то время как действующее соглашение Кокорина с "Фиорентиной" рассчитано до 2024 года.
Как утверждает источник, ради оформления полноценного трансфера из "Фиорентины" в "Арис" экс-нападающий сборной России готов согласиться на понижение гонорара. Сами клубы не раскрывают ход переговоров. Отмечается, что окончательное решение относительно судьбы Кокорина будет принято по завершении сезона.
Источник: Sport24
"Фиорентина" и "Арис" ведут переговоры по трансферу Кокорина, россиянин готов пойти на понижение зарплаты
Кипрский "Арис" ведет активные переговоры с итальянской "Фиорентиной" о полноценном трансфере российского нападающего Александра Кокорина ближайшим летом.
Фото: ФК "Арис"