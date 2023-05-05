- Какую роль сыграл Хвича в победе "Наполи"? Очень важную. В следующем сезоне он будет играть еще лучше.
Кварацхелия еще в прошлом сезоне играл в РПЛ за казанский "Рубин", однако перешел в "Наполи" летом транзитом через "Динамо" Батуми. В своем первом же сезоне в Италии грузинский нападающий смог завоевать золотую медаль местного чемпионата. Это первый трофей в карьере Кварацхелии после победы с московским "Локомотивом" в Кубке России в 2019 году.
Источник: "Спорт-экспресс"
Капелло: Кварацхелия сыграл очень важную роль в чемпионстве "Наполи"
Итальянский тренер Фабио Капелло оценил роль нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелии в чемпионстве неаполитанцев.
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