– Хвича – не Марадона. Но это лишь первый его сезон в Италии. Надо продолжать прогрессировать. Это Марадона в одиночку мог все решать, а у грузина не так. Команда хорошо играет, поэтому и Хвича хорошо играет. Если же у команды не будет получаться, то и у него не будет.
Хороший футболист, но не Марадона. Не такого уровня. Так что есть к чему стремиться. Ведь каждый может здорово провести сезон, но надо стремиться стабильно находиться на одном уровне. Если все так продолжится, то у Хвичи будет большое будущее, – приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".
4 мая "Наполи" в гостях добился ничьей в матче 33-го тура чемпионата Италии и досрочно обеспечил себе победу в Серии А. "Адзурри" за пять туров до финиша стали недосягаемыми для конкурентов. Этот чемпионский титул стал для клуба из Неаполя первым за последние 33 года - с сезона-1989/90, когда цвета команды защищал легендарный Диего Марадона.
Отметим, что в составе "Наполи" играет экс-нападающий "Локомотива" и "Рубина" Хвича Кварацхелия, а руководит командой бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти. 22-летний грузин может стать лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона. Сейчас у него 10 голевых пасов, в то время как у ближайших преследователей на две результативные передачи меньше.
Канчельскис – о Кварацхелии в "Наполи": Марадона в одиночку мог все решать, а у грузина не так. Команда хорошо играет
Бывший полузащитник "Фиорентины" Андрей Канчельскис оценил игру вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии в чемпионском сезоне.
Фото: ФК "Наполи"