– Очень важно, что Хвича начинал свой пусть в Грузии и России. Молодой парень из РПЛ достиг самых высоких футбольных результатов в Европе. Это определенный вызов для новых молодых игроков.
Это говорит о том, что российская лига достаточно сильная, из которой игроки могут попадать в топ-чемпионаты и выиграть их. Хвича сыграл большую роль в победе "Наполи", вдохнул новую жизнь в новую команду, – приводит слова Семина "СЭ".
4 мая "Наполи" в гостях добился ничьей в матче 33-го тура чемпионата Италии и досрочно обеспечил себе победу в Серии А. "Адзурри" за пять туров до финиша стали недосягаемыми для конкурентов. Этот чемпионский титул стал для клуба из Неаполя первым за последние 33 года - с сезона-1989/90, когда цвета команды защищал легендарный Диего Марадона.
Отметим, что в составе "Наполи" играет экс-нападающий "Локомотива" и "Рубина" Хвича Кварацхелия, а руководит командой бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти. 22-летний грузин может стать лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона. Сейчас у него 10 голевых пасов, в то время как у ближайших преследователей на две результативные передачи меньше.
Семин – о чемпионстве Кварацхелии: это говорит о силе РПЛ. Важно, что Хвича начинал свой путь в Грузии и России
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил своего бывшего подопечного Хвичу Кварацхелию с досрочным чемпионским титулом в Серии А.
Фото: ФК "Наполи"