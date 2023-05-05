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Мостовой: Кварацхелия – просто топ! Отличный футболист, я всегда поддерживал его. Парень нереально прогрессирует

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой отреагировал на досрочное чемпионство "Наполи", за который выступает Хвича Кварацхелия.
Фото: ФК "Наполи"
– Кварацхелия – просто топ! Отличный футболист, я всегда поддерживал его. Чемпионство с "Наполи" – фантастика для него, поздравляю Хвичу!

Попасть в команду и впервые за 33 года стать чемпионом – это очень круто. После Осимхена он же второй по результативности в "Наполи". За него можно только порадоваться. Хвича – пример для многих сейчас. Парень нереально прогрессирует, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".

4 мая "Наполи" в гостях добился ничьей в матче 33-го тура чемпионата Италии и досрочно обеспечил себе победу в Серии А. "Адзурри" за пять туров до финиша стали недосягаемыми для конкурентов. Этот чемпионский титул стал для клуба из Неаполя первым за последние 33 года - с сезона-1989/90, когда цвета команды защищал легендарный Диего Марадона.

Отметим, что в составе "Наполи" играет экс-нападающий "Локомотива" и "Рубина" Хвича Кварацхелия, а руководит командой бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти. 22-летний грузин может стать лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона. Сейчас у него 10 голевых пасов, в то время как у ближайших преследователей на две результативные передачи меньше.

На счету Кварацхелии в этом сезоне 14 голов и 16 результативных пасов в Лиге чемпионов, Серии А и Кубке Италии.


Мостовой Кварацхелия Наполи Серия А
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