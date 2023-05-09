Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал
22:00
Манчестер СитиНе начат

Кучаев - о Хвиче Кварацхелии: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футболист ЦСКА Константин Кучаев поделился своим мнением по поводу грузинского вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
Фото: Getty Images
- У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии? Я понимаю — другие партнеры и все такое, но все равно! Да, Хвича — суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силен в игре один на один, дриблинг у него хороший — это все не открытие. Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе... В России такого за ним не наблюдалось, - приводит мнение Кучаева "СЭ".

До лета 2022 года новоиспеченный чемпион Италии Хвича Кварацхелия играл в РПЛ за "Локомотив" и "Рубин". Всего в РПЛ грузинский атакующий полузащитник провел 76 игр. В них он сумел забить 10 голов, а также приплюсовать 18 ассистентских действий. Минувшим летом Хвича пополнил состав "Наполи" Лучано Спаллетти. Это сезон стал для всего Неаполя выдающимся. Неаполитанцы впервые за 33 года завоевали золотые медали национального первенства. Одним из героев этого триумфа стал Хвича, который сразу же сумел стать одним из ключевых игроков дружины Спаллетти. Кварацхелия сыграл в футболке неаполитанского коллектива 39 встреч, в которых забил 14 голов и оформил 17 голевых пасов. Игрок тратит на гол примерно 212 минут игрового времени.


Кучаев Кварацхелия Наполи ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Зиньковский – о работе рефери в матче с "Зенитом": мне показалось, что нормально судили, вроде все по делу 1
Камоцци: если "Спартак" не попадёт в топ-3 РПЛ — это не будет провалом 1
Рианчо: ЦСКА займет второе место в РПЛ 1
Bobsoccer: ЦСКА принял решение выкупить Мойзеса 1
Нападающий "Оренбурга" Воробьев: в следующем сезоне мы можем побороться даже за медали
Сергеев: забитый мяч "Спартаку" в чемпионском матче — самый важный гол в карьере
Джикия: "Спартак" является конкурентом "Зенита". Увидел положительные моменты в последней игре с петербуржцами 3
AFP: Месси летом перейдёт в "Аль-Хиляль". Клуб из Саудовской Аравии достиг соглашения с аргентинцем 2
Тренер "Ференцвароша" Ромащенко: первая из задач — выход в групповой турнир Лиги чемпионов
Кучаев - о Хвиче Кварацхелии: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии?
Салихова: я бы предложила создать футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых за вклад в звезду "Зенита" 16
Иван Сергеев: лучший игрок РПЛ в этом году? Малком, а лучший тренер — Семак
Семак одержал 100 побед с "Зенитом" в РПЛ
"Челси" провел переговоры с "Баварией" по трансферу Мане
Мелкадзе: сезон получился провальным для "Сочи"