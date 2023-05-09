- У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии? Я понимаю — другие партнеры и все такое, но все равно! Да, Хвича — суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силен в игре один на один, дриблинг у него хороший — это все не открытие. Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе... В России такого за ним не наблюдалось, - приводит мнение Кучаева "СЭ".
До лета 2022 года новоиспеченный чемпион Италии Хвича Кварацхелия играл в РПЛ за "Локомотив" и "Рубин". Всего в РПЛ грузинский атакующий полузащитник провел 76 игр. В них он сумел забить 10 голов, а также приплюсовать 18 ассистентских действий. Минувшим летом Хвича пополнил состав "Наполи" Лучано Спаллетти. Это сезон стал для всего Неаполя выдающимся. Неаполитанцы впервые за 33 года завоевали золотые медали национального первенства. Одним из героев этого триумфа стал Хвича, который сразу же сумел стать одним из ключевых игроков дружины Спаллетти. Кварацхелия сыграл в футболке неаполитанского коллектива 39 встреч, в которых забил 14 голов и оформил 17 голевых пасов. Игрок тратит на гол примерно 212 минут игрового времени.
Кучаев - о Хвиче Кварацхелии: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии?
Российский футболист ЦСКА Константин Кучаев поделился своим мнением по поводу грузинского вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
Фото: Getty Images