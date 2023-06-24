– У меня на этот счет такое мнение: ему будет сложно в следующем сезоне, я уверен в том, что он не опустится ниже своего уровня, потому что он в высшей степени профессионал, но ему очень сложно будет провести сезон на таком уровне, ведь он еще молод, и в это время бывают спады. Но новый тренер Руди Гарсия пришел, вполне возможно, что им это удастся. Но нет сомнения в том, что он футболист очень яркий, звезда настоящая, и хорошо то, что он играл в РПЛ, это уже определенный плюс для нас, — передает слова Семина "ВсеПроСпорт".
22-летний Хвича Кварацхелия стал игроком "Наполи" в июле 2022 года. Неаполитанцы заплатили за его трансфер из "Динамо Батуми" 11,50 миллионов евро. В прошедшем розыгрыше чемпионата Италии по футболу грузинский игрок принял участие в 34-х матчах. Ему удалось записать на свой счет 12 забитых мячей и 13 результативных передач. Вингер помог "Наполи" завоевать золотые медали Серии A.
Действующее соглашение Хвичи Кварацхелии с "Наполи" рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость грузинского футболиста в 85 миллионов евро.
Ранее нападающий Хвича Кварацхелия выступал в Российской Премьер-Лиге. Он играл за московский "Локомотив" и казанский "Рубин". В стане "железнодорожников" грузину довелось поработать с Юрием Семиным.
Семин: Кварацхелии будет сложно в следующем сезоне, потому что он еще молод
Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления грузинского футболиста "Наполи" Хвичи Кварацхелии в следующем сезоне итальянской Серии A.
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