– Информация о том, что Миранчук может перейти в "Верону", не соответствует действительности, – цитирует Sport24 слова источника, близкого к российскому футболисту.
Итальянское издание Tuttomercatoweb сообщило, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может провести следующий сезон в "Вероне". По информации СМИ, "Верона" желает арендовать 27-летнего россиянина и включить в контракт опцию последующего выкупа. Минувший сезон Алексей Миранчук провел в "Торино" на правах аренды.
В 29 матчах чемпионата Италии в составе "быков" атакующий полузащитник записал на свой счет 4 гола и 6 результативных передач. Сообщалось, что переговоры о выкупе между "Торино" и "Аталантой" зашли в тупик. "Верона" сохранила прописку в Серии А благодаря победе в стыковой игре над "Специей".
Источник из окружения Миранчука: информация, что Алексей может перейти в "Верону", не соответствует действительности
Источник, близкий к полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку, опроверг слухи о том, что 27-летний россиянин может провести следующий сезон в "Вероне".
Фото: ФК "Торино"