По сведениям источника, в скором времени в "Шабабе" появится новый президент, поэтому новые трансферы не планируются. Ранее сообщалось, что "Шабаб" готов выкупить 32-летнего россиянина у итальянской "Фиорентины".
Минувший сезон Кокорин отыграл на правах аренды за кипрский "Арис", где в 30 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его соглашение с "Фиорентиной" истекает летом 2024 года, но в клубе хотят попрощаться с игроком в это летнее трансферное окно. Возможно, Кокорина выкупит "Арис", но клуб ещё не договорился с "фиалками" о сумме трансфера.
Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе 2021 года из "Спартака", но за 11 матчей не отметился результативными действиями.
Источник: Legalbet.
Legalbet: переход Александра Кокорина в арабский "Шабаб Аль-Ахли" маловероятен
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин, вероятно, не перейдёт в клуб "Шабаб Аль-Ахли".
Фото: Getty Images