– Конечно, для Кокорина, который два года толком не играл в "Фиорентине", было очень важно найти клуб, который даст ему игровую практику. Здорово, что это стала команда из Кипра. Он не просто стал чемпионом, но и лучшим игроком. На данный момент Саша продемонстрировал, что он по футбольному существует. Мне кажется, он может представлять интерес для любого клуба, — цитирует Кураньи Sport24.
32-летний Александр Кокорин является воспитанником столичного "Локомотива". Вместе с немецким форвардом Кевином Кураньи он выступал за московское "Динамо". В настоящее время россиянин является футболистом итальянской "Фиорентины". Его действующее соглашение с "фиалками" рассчитано до лета 2024 года. При этом предыдущий сезон форвард на правах аренды провел в кипрском "Арисе". За команду из Лимассола Кокорин провел провел 30 матчей, в которых ему удалось забить забил 13 мячей и сделать 6 результативных передач.
Кураньи: Кокорин по футбольному еще существует. Он может представлять интерес для любого клуба
Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи высказался о перспективах российского форварда итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"