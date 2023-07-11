- Кокорин поедет на сбор с "Фиорентиной". Дальше сам бог только знает по его будущему, а сейчас он едет на сбор, - передает слова Бердышева Metaratings.ru.
32-летний российский нападающий Александр Кокорин в январе 2021 года перешел в итальянскую "Фиорентину" из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро и так и не отметился в составе "фиалок" ни одним результативным действием в 11 сыгранных матчах во всех турнирах. Прошедший сезон Кокорин провел в аренде в кипрском клубе "Арис", за который в 30 матчах во всех турнирах забил 13 голов и выполнил 6 ассистентских действий.
Агент Кокорина: Александр поедет на сбор с "Фиорентиной"
Агент нападающего Александра Кокорина Тимофей Бердышев ответил на вопрос о карьерных планах игрока.
Фото: ФК "Арис"