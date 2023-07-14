Как сообщает источник, "Рома" в текущее межсезонье хочет отдать в аренду своего нападающего Элдора Шомуродова. При этом римляне планируют вписать в аренду пункт о выкупе узбекского футболиста. Главными претендентами на подписание экс-форварда "Ростова" являются "Лечче" и "Жирона". При этом данные клубы сомневаются в том, что они могут потянуть зарплату Шомуродова, которая составляет 1,5 млн евро за сезон.
28-летний Элдор Шомуродов с августа 2021 года принадлежит итальянской "Роме". Первую часть минувшего сезона он начала в стане римлян, а зимой отправился в аренду в "Специю". Действующее соглашение нападающего сборной Узбекистана с "волками" рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шомуродова в 6 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": экс-форвард "Ростова" Шомуродов в сфере интересов "Лечче" и "Жироны"
Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, ранее выступавший за "Ростов", привлек интерес со стороны итальянского "Лечче" и испанской "Жироны".
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