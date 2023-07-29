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Агент: будущее Кокорина зависит от "Фиорентины". У него есть варианты из РПЛ и за рубежом

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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Арис"
– Возвращение в "Арис"? Надо спросить у "Ариса". Сейчас все зависит от "Фиорентины", он их футболист и играет там, если будут какие-то подвижки, вы об этом узнаете. Будущее Александра зависит от "Фиорентины". Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже.

32-летний Александр Кокорин с 2021 года является игроком итальянской "Фиорентины". Текущее соглашение между российским футболистом и "фиалками" действует до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в один миллион евро. Отметим, что сезон 2022-2023 Кокорин на правах аренды провел в стане "Ариса" из Лимассола. Он помог своей команде впервые в истории завоевать золотые медали чемпионата Кипра, а сам стал лучшим игроком соревнования, забив 13 мячей в 29 матчах.

Источник: Metaratings


Фиорентина Кокорин Зарубежные трансферы Арис Серия А
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