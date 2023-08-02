"Наполи" ушел от поражения в товарищеском матче с "Жироной"

Действующий чемпион Италии "Наполи" обменялся голами с испанской "Жироной" в контрольном матче.

Фото: ФК "Наполи"

Товарищеская встреча состоялась на стадионе "Теофило Патини" в Кастель-ди-Сангро (Италия) и завершилась ничейным результатом 1:1 (0:0). На 13-й минуте уругвайский нападающий Кристиан Стуани вывел "Жирону" вперед - 0:1. Под занавес первого тайма "Наполи" удалось сравнять счет. На 42-й минуте аргентинский форвард "адзурри" Джованни Симеоне реализовал пенальти - 1:1. После перерыва зрители голов не увидели.



Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия появился на поле на 61-й минуте. Во время замены на поле появились сразу восемь новых игроков. Лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен в игре участия не принимал. В следующем предсезонном матче "Наполи" сыграет с немецким "Аугсбургом". Встреча состоится 6 августа.



Товарищеский матч.



"Наполи" (Италия) 1:1 "Жирона" (Испания)



Голы: Симеоне, 42 (пен.) - Стуани, 13.