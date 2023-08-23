Спортдиректор "Дженоа": это неправда, полностью! Мы не заинтересованы в Лаксальте

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Спортивный директор "Дженоа" Марко Оттолини опроверг информацию о том, что итальянский клуб Серии А предлагает московскому "Динамо" 2 млн евро плюс бонусы за уругвайского защитника Диего Лаксальта.
Фото: ФК "Динамо"
– Это неправда, полностью! Мы не заинтересованы в Лаксальте, – цитирует Оттолини Sport24.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что "Дженоа" предлагает московскому "Динамо" 2 млн евро за защитника Диего Лаксальта. Отмечалось, что, помимо 2 млн евро, клуб из Генуи согласен включить в контракт бонусы за различные достижения. Журналист Николо Скира в соцсетях написал, что 30-летний уругваец близок к возвращению в "Дженоа", цвета которого защищал с 2015 по 2018 годы.

Лаксальт перешел в "Динамо" из "Милана" летом 2021 года. Сумма трансфера полузащитника сборной Уругвая составила 3,5 млн евро. Трудовой договор защитника с "бело-голубыми" рассчитан до конца сезона-2023/24. Текущая рыночная стоимость Лаксальта оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.


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