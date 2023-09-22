"Александр был не против остаться в клубе, но не на правах человека, который участвует в тренировочном процессе. К сожалению, этого не произошло", — сказал Бердышев.
Напомним, "Фиорентина" осуществила сделку по приобретению российского футболиста из "Спартака" в январе 2021 года. Сообщалось, что сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Однако закрепиться в команде форвард не смог, и прошлый сезон провёл в кипрском "Арисе". Нынешний сезон Кокорин также завершит в этом клубе.
Источник: "Чемпионат".
Агент: Кокорин был готов остаться в "Фиорентине", но не на правах человека, участвующего в тренировочном процессе
Тимофей Бердышев, агент нападающего "Ариса" Александра Кокорина, объяснил, почему его клиент покинул "Фиорентину".
Фото: Gabriele Maltinti / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru