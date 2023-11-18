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Агент Барбоза - об Алексее Миранчуке: иногда возвращение домой - глоток свежего воздуха

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Футбольный агент Паулу Барбоза порассуждал о ситуации российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, который получает мало игрового времени.
Фото: Getty Images
- Нужно ли Миранчуку возвращаться в "Локомотив"? Не знаю, это только он может решить. Только сам игрок знает и понимает, как ему лучше поступить. Иногда возвращение домой - глоток свежего воздуха. Другой вопрос, что на Алексея, думаю, есть спрос в Италии, он может там играть. Все знают его качества, видели, на что он способен.

Российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук в текущем сезоне провел за "Аталанту" четыре матча в чемпионате Италии и дважды выходил на поле в играх Кубка страны. В сумме хавбек провел на поле 194 минуты и не отметился никакими результативными действиями. В прошлом сезоне Миранчук на правах аренды защищал цвета "Торино". В 31 встрече за туринский клуб россиянин отметился четырьмя забитыми голами и шестью результативными передачами.

Источник: "РБ Спорт"

Барбоза Миранчук Ал Аталанта Серия А
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