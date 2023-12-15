"Мы работаем с "Венецией". Наш клуб действительно заинтересован в Черышеве", - цитирует Фраччоллу Sport24.
Напомним, ранее появилась информация об интересе "Лекко" к российскому крайнему нападающему "Венеции" Денису Черышеву.
В этом сезоне 32-летний вингер принял участие в 7 матчах за "Венецию" и не отличился за 135 минут голевыми действиями. Соглашение футболиста с клубом истекает летом будущего года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в один миллион евро.
В "Лекко" подтвердили интерес к вингеру "Венеции" Черышеву
Спортивный директор "Лекко" Доменико Фраччолла подтвердил интерес к российскому вингеру "Венеции" Денису Черышеву.
Фото: ФК "Венеция"