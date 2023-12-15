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Спортивный директор "Венеции": мы не получали никакого запроса по Черышеву

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Спортдир "Венеции" Давиде Брендолин прокомментировал информацию об интересе "Лекко" к фланговому форварду Денису Черышеву.
Фото: Getty Images
"Я читал эту новость, но не получал никакого запроса по игроку до сегодняшнего дня", - приводит Sport24 слова функционера.

Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб "Лекко" заинтересован в услугах вингера "Венеции" Дениса Черышева и начал работу по его переходу.

32-летний россиянин выступает за венецианскую команду с лета прошлого года. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2024 года. В активе Черышева 4+2 по системе гол плюс пас в 31 матче за "Венецию".

Черышев Денис Венеция Серия Б Зарубежные трансферы
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